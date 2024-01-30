Samanyolu Haber /Spor / Sivasspor-Beşiktaş maçında 8 taraftar hakkında işlem yapıldı /30 Ocak 2024 22:15

Sivasspor-Beşiktaş maçında 8 taraftar hakkında işlem yapıldı

Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig maçı öncesinde taraftarlar üzerinde yapılan aramalar sonucu 8 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında EMS Sivasspor ile Beşiktaş arasında yapılan maçta 8 taraftar hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, müsabaka öncesi stadyumda bulunan tüm turnikelerde taraftarın üst aramasının yapıldığı anımsatıldı. Yapılan aramalar neticesinde 6 taraftar hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçundan işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 şahıs hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet, 1 şahıs hakkında Narkotik Şube Müdürlüğünce kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarına muhalefetten toplam 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır."

Açıklamada, şüphelilerin yapılan üst aramalarında 1,24 gram kokain, 1 kelebek diye tabir edilen bıçak, 3 meşale, 4 torpil, 3 sis maddesi ele geçirildiği ifade edildi.

Müsabaka sonunda stadyum doğu üst tribününde, misafir takım taraftarı tarafından Sivasspor taraftarına ait iki pankartın alınması olayıyla ilgili, olayın iki kişi tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği de belirtilen açıklamada, "Yapılan çalışmalarda 1 şahsın kimlik bilgileri tespit edilmiş ve şahıs hakkında adli işlemler başlatılmış, ikinci şahsın tespitine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
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