Samanyolu Haber /Gündem / Tenkil müzesi buluşması, 18 eylül’de.. /15 Eylül 2021 15:05

Tenkil müzesi buluşması, 18 eylül’de..

Tenkil Müzesi Derneği, Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlal ve mağduriyetlerini duyurabilmek için destek ve tanıtım buluşması organize ediyor.

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Aralarında Herkül Milas, Enes Kanter, Emine Eroğlu, Barbaros Şansal, Tarık Toros, Vedat Demir, Kerim Balcı, Erkam Tufan, Abdullah Aymaz, Mehmet Ali Uludağ, Betül Alpay, Tuba ve Cevheri Güven, Sevinç Özarslan, Hasan Cücük, merhume Halime Gülsu’nun annesi Zeynep Gülsu gibi isimlerin katılacağı program 18 Eylül 2021 Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek. Moderasyonunu gazeteci Metin Yıkar’ın yapacağı programda Tenkil Müzesi Derneği’nin ‘Sanal Müze’ ve ‘Tenkil Hafıza Merkezi’ (www.tenkilmemorial.com) çalışmalarına destek istenecek.

Tenkil Müzesi Derneği, son 6 yıldır sistematik bir şekilde uygulanan insan hakları ihlallerini gündeme taşımaya çalışıyor. Gözaltında, tutuklu ya da hasta ölümler, bebekli ve hamile tutuklu kadınlar, Ege ve Meriç’te ölümler, kaçırılmalar ve diğer insan hakları ihlallerini yakından takip eden Tenkil Müzesi Derneği’ne süreçte hayatını kaybeden bir çok ismin emanet eşyaları ulaşıyor.  Bugüne kadar dört Avrupa şehrinde sergilenen Tenkil Müzesi enstalasyon eserlerinin yer aldığı sergilere, Korona tedbirleri nedeniyle ara verilmişti. 

18 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek program, Hizmetten ve MC TV (MCEUTV) YouTube hesapları üzerinden Türkiye saati ile (21:00), Avrupa saatiyle (20:00), Amerika saatiyle (14:00)’te canlı yayınlanacak.
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