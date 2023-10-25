Tepkiler sonrasında Otoyol ve köprü zamları Ocak'a ertelendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, köprü ve otoyol ücretlerine bugün yapılan zammın AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ocak 2024'e ertelendiğini duyurdu. Bugün alınan geçiş ücretlerindeki farksa iade edilecek.





Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim’den itibaren yapılan düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Ocak 2024’e ertelenmiştir. 25 Ekim’de (bugün) alınan geçiş ücretlerindeki fark vatandaşlarımıza iade edilecektir" ifadelerini kullandı.