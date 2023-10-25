İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü Meclis Dışişleri Komisyonu'nda

İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk edildi.

Karar, 23 Ekim'de İletişim Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasıyla teklif haline getirilen protokol, 25 Ekim'de Meclis Dışişleri Komisyonu'na havale edildi.





İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nün Komisyon'da ve Meclis Genel Kurulu'nda ne zaman oylanacağı henüz bilinmiyor.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan NATO zirvesinde, İsveç'in ittifaka katılım protokolünü imzalayarak TBMM'ye iletme taahhüdünde bulunmuştu.