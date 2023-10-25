Ukrayna'da Mühimmat kalmadı!

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Shmygal, sadece kendi ülkesinde değil tüm dünyada mühimmat sıkıntısının yaşandığını söyledi ve mühimmat sorunun çözülebilmesi için üretimin Ukrayna'da yapılması gerektiğine dikkat çekti.





Financial Times'a (FT) konuşan Ukrayna başbakanı, “Sadece Ukrayna'da değil, tüm dünyada büyük bir mühimmat sıkıntısı yaşıyoruz. Bunları burada Ukrayna'da üretmemiz gerektiğini anlıyoruz, çünkü tüm dünyada tükendi, stoklar tükendi. Tüm depolar boş” dedi.





Hükümetin, drone üretimindeki "geçen yıl birkaç düzineden" bu yıl "on binlerce"ye çıkan artıştan ders aldığını söyledi.





FT, Ukraynalı yetkililerin ayrıca hava savunma ve topçu dahil "askeri savunma kompleksine" odaklanmak için bütçede değişiklikler yaptığını belirtiyor.





Öte yandan adı açıklanmayan bir yetkili, küresel barut kıtlığı da dahil olmak üzere Kiev'in mermi üretimini hızlı bir şekilde dönüştüremeyeceğini de belirtti.





Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Aleksander Kamyshin, tam bağımsızlık için çabalamanın anlamsız olduğunu, çünkü hiçbir ülkenin böyle bir hacimde mühimmat tüketimine dayanamayacağını belirterek, Ukrayna'nın müttefiklerinden yeterli miktarda mühimmat üretip alacağına inandığını söyledi.





ABD yönetimi geçtiğimiz hafta Kongre'den 100 milyar doların üzerinde bir acil yardım paketi talep etmişti. Bu paketin büyük kısmının (61,4 milyar dolar) Ukrayna'ya sağlanması planlanıyor. Paranın bir kısmı, Hamas'la çatışmanın tırmandığı bir dönemde İsrail'e de tahsis edilecek. Axios portalı, ABD'nin İsrail'e Ukrayna'ya yönelik ayırdığı onbinlerce 155 mm top mermisi tedarik edeceğini bildirdi.





Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 23 Ekim'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki özel harekat bölgesinde bulunan Rus ordusuna günlük 10-15 bin tona kadar yakıt ve mermi tedarik edildiğini söylemişti.