DEVA Partisi’nde istifa depremi: İstanbul’daki 13 ilçe başkanı istifa etti

İstanbul'da DEVA Partili 13 il başkanı partilerinden istifa etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da bazı DEVA Partili ilçe başkanlarıyla yaptığı görüşme ortaya çıkmış, DEVA’dan ilk tepki parti sözcüsü İdris Şahin’den “Yazık. Yakışmadı Kemal Bey” sözleriyle gelmişti.





Bazı ilçe başkanlarının CHP’ye katılması karşılığında DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman’a belediye başkanlığı verileceği iddia edilmişti.





DEVA Partisi'nin Esenyurt Kurucu İlçe Başkanı Halis Kahriman ile 12 ilçe başkanı daha Büyükçekmece’deki bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla bugün partiden ayrıldığını duyurdu.





İstifa eden Zeytinburnu Kurucu İlçe Başkanı Ahmet Bilgiç, Sancaktepe Kurucu İlçe Başkanı Mutalip Geçer, Bahçelievler Kurucu İlçe Başkanı Tarık Özaydın, Esenler Kurucu İlçe Başkanı Ahmet Yöney, Sultanbeyli Kurucu İlçe Başkanı Orhan Aktaş, Fatih Kurucu İlçe Başkanı Celalettin Bulunmaz, Sultangazi İlçe Başkanı Tarkan Yolat, Küçükçekmece İlçe Başkanı Eda Ateş Adıyeke, Bağcılar İlçe Başkanı Erkan Şanlı, Esenyurt İlçe Başkanı Mehmet İnan, Beylikdüzü İlçe Başkanı Önder Karaburun, Silivri İlçe Başkanı Fatih Demir ve ilçelerin yönetim kurulu üyeleri de toplantıya katıldı.





'DEVA Partisi dernek haline geldi'

Toplantıda konuşan Kahriman, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile partinin üst yönetim kuruluna güvenlerinin kalmadığını belirterek şunları söyledi:





“Partiyi sürekli küçülttüler. Maalesef partiyi bu hâle getirdiler. Türkiye’de siyasi parti kuruyorsan, kendine ve ekibine güveniyorsan kendi logonla seçime gireceksin. Eğer bu yüreğiniz yoksa, topluma güven vermiyorsanız, seçmene güven vermiyorsanız başarılı olamazsınız. Kusura bakmayın. Nitekim gelinen noktada DEVA Partisi artık bir parti olarak değil, bir dernek hâline geldi. Ben ve arkadaşlarım bundan sonraki süreçte inşallah ülkemizin, çocuklarımızın geleceği, hukukun üstünlüğü, demokrasi, adalet, özgürlük için mücadele edeceğiz. Asla pes etmeyeceğiz. Allah’ın izniyle en kısa süre içerisinde ben ve arkadaşlarım inşallah Türkiye’de bu ekip tarih yazacaktır. Bakınız, hep beraber buna şahit olacağız. Bu gördüğünüz ordu ve teşkilattaki arkadaşlarımızla beraber 5 yıl sonra bu kadrolar Allah’ın izniyle ve inayetiyle Türkiye’yi yönetecektir. Ben arkadaşlarıma güveniyorum. Aynı zamanda bize gönül vermiş mahalle başkanlarımıza, bütün yönetim kurulu arkadaşlarımıza güveniyoruz. Ben tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 15 gün içerisinde bu bölgede 20 bin kişilik bir toplantıyla safımızı belirleyeceğiz.”





Kahriman’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geçen günlerde İstanbul’da bir araya geldiği ortaya çıkmıştı. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Yazık. Yakışmadı Kemal Bey” ifadeleriyle görüşmeye tepki göstermişti.





Eleştirilere yönelik ANKA Haber Ajansı’na açıklama yapan Kahriman, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin "nezaket çerçevesinde" yapıldığını belirterek herhangi siyasi bir anlaşma yapmadıklarını öne sürdü.





Bu görüşmenin ardından istifaların gerçekleşmesinin görüşmeyle bir alakasının olmadığını ileri süren Kahriman, ruh olarak partiden uzun süre önce ayrıldıklarını dile getirdi.





Öte yandan Kılıçdaroğlu ile 13 DEVA Partili ilçe başkanı arasındaki görüşmenin DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahirman'a ait inşaatın ofisinde yapıldığı belirtiliyor.