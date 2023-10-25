Erdoğan ve Bahçeli sürpriz görüşmede ne konuştu?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrasında ilk kez baş başa görüştü.







Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki görüşmenin Bahçeli’nin, "24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa Türkiye süratle devreye girmeli" sözlerinin ve partisinin grup toplantısında "Türkiye’nin garantör ülke olması" yönündeki açıklamasının hemen sonrasında yapılması dikkat çekti.





Cumhuriyet gazetesinin haberinde kalıcı barışın sağlanabilmesi için "Türkiye’nin garantör ülke olması yönünde iki liderin de hemfikir olduğu" ileri sürüldü.







'TÜRKİYE ROL ALMAYA HAZIR'

Edinilen bilgilere göre görüşmede, Erdoğan’ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da Kahire’de düzenlenen toplantıda İsrail-Filistin meselesinde yeni bir garanti mekanizması getirilmesini önererek “Türkiye’nin rol almaya hazır olduğuna” yönelik sözleri üzerinden Bahçeli’nin "garantörlük" çıkışının da "önemli olduğunu ilettiği" iddia edildi.





MHP lideri Bahçeli’nin de Erdoğan’a "bölgede kalıcı barışın sağlanabilmesi için iktidarın atacağı her türlü adımın arkasında olduklarını ve iki ülke arasındaki çatışmaların sürmesi halinde sorunun Türkiye için de bir tehdit oluşturacağını" bir kez daha dile getirdiği ifade edildi.





İki liderin görüşmede ayrıca "Türkiye’nin garantör ülke olması için nasıl bir diplomasi sürecinin yürütüleceğini de masaya yatırdığı" kaydedildi.





KRİTİK BAŞLIK İSVEÇ

İki liderin görüşmesinde, Erdoğan’ın imzasıyla TBMM’ye sunulan İsveç’in NATO üyeliğine katılması yönündeki Katılım Protokolü’nün de ele alındığı ifade edildi.





Kulislerde, "Erdoğan’ın İsrail-Filistin çatışmasını durdurabilmek için protokolü ‘ABD’ye karşı koz olarak kullanmak istediği bu nedenle protokol metnini Gazze’ye yönelik saldırıların arttığı dönemde TBMM’ye sevk ettiği" iddiaları da gündeme gelmişti.





Ancak MHP’nin "terör örgütlerine verdiği destek" nedeniyle İsveç’in NATO üyeliğine “karşı olduğu” biliniyor.





Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinde "yerel seçimlerde yapılacak işbirliğinin" de gündeme geldiği ileri sürülüyor. İki parti de genel başkan yardımcılarından oluşan bir heyet belirlemişti.





Heyetlerin yerel yönetimlerde yürütülecek işbirliği ile ilgili ilk kez bugün bir araya gelmesi bekleniyor. İki partinin işbirliğinde önceliğini büyükşehirler oluşturacak