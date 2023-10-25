Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ve Bahçeli sürpriz görüşmede ne konuştu? /25 Ekim 2023 15:30

Erdoğan ve Bahçeli sürpriz görüşmede ne konuştu?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli önceki gün bir araya geldi. Kritik görüşmede öne çıkan başlıklar ortaya çıktı.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrasında ilk kez baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki görüşmenin Bahçeli’nin, "24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa Türkiye süratle devreye girmeli" sözlerinin ve partisinin grup toplantısında "Türkiye’nin garantör ülke olması" yönündeki açıklamasının hemen sonrasında yapılması dikkat çekti.

Cumhuriyet gazetesinin haberinde kalıcı barışın sağlanabilmesi için "Türkiye’nin garantör ülke olması yönünde iki liderin de hemfikir olduğu" ileri sürüldü.

'TÜRKİYE ROL ALMAYA HAZIR'
Edinilen bilgilere göre görüşmede, Erdoğan’ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da Kahire’de düzenlenen toplantıda İsrail-Filistin meselesinde yeni bir garanti mekanizması getirilmesini önererek “Türkiye’nin rol almaya hazır olduğuna” yönelik sözleri üzerinden Bahçeli’nin "garantörlük" çıkışının da "önemli olduğunu ilettiği" iddia edildi.

MHP lideri Bahçeli’nin de Erdoğan’a "bölgede kalıcı barışın sağlanabilmesi için iktidarın atacağı her türlü adımın arkasında olduklarını ve iki ülke arasındaki çatışmaların sürmesi halinde sorunun Türkiye için de bir tehdit oluşturacağını" bir kez daha dile getirdiği ifade edildi.

İki liderin görüşmede ayrıca "Türkiye’nin garantör ülke olması için nasıl bir diplomasi sürecinin yürütüleceğini de masaya yatırdığı" kaydedildi.

KRİTİK BAŞLIK İSVEÇ
İki liderin görüşmesinde, Erdoğan’ın imzasıyla TBMM’ye sunulan İsveç’in NATO üyeliğine katılması yönündeki Katılım Protokolü’nün de ele alındığı ifade edildi.

Kulislerde, "Erdoğan’ın İsrail-Filistin çatışmasını durdurabilmek için protokolü ‘ABD’ye karşı koz olarak kullanmak istediği bu nedenle protokol metnini Gazze’ye yönelik saldırıların arttığı dönemde TBMM’ye sevk ettiği" iddiaları da gündeme gelmişti.

Ancak MHP’nin "terör örgütlerine verdiği destek" nedeniyle İsveç’in NATO üyeliğine “karşı olduğu” biliniyor.

Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinde "yerel seçimlerde yapılacak işbirliğinin" de gündeme geldiği ileri sürülüyor. İki parti de genel başkan yardımcılarından oluşan bir heyet belirlemişti.

Heyetlerin yerel yönetimlerde yürütülecek işbirliği ile ilgili ilk kez bugün bir araya gelmesi bekleniyor. İki partinin işbirliğinde önceliğini büyükşehirler oluşturacak
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan ve Bahçeli sürpriz görüşmede ne konuştu? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:54:39