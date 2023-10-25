Aliyev-Paşinyan görüşmesi iptal edildi

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan Nikol Paşinyan arasında bu ay Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılması planlanan görüşmenin, Bakü'nün çekilme kararı sonrası iptal edildiğini duyurdu.







'UMARIM SORUN GERÇEKTEN ZAMANDIR'

Reuters'ın Rusya'nın TASS haber ajansından aktardığına göre, Erivan'ı ziyaret eden Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile ortak basın toplantısında konuşan Mirzoyan, "Sorunuzun yanıtı çok direkt ve kısa. Kimin (görüşme için) zaman bulamadığını sordunuz. Bu kişi açıkça Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ydı" ifadelerini kullandı. "Umarım sorun gerçekten zamandır" diyen Mirzoyan, 'bu görüşmeye katılmaya hazır olduklarını' belirtti.





TAHRAN'DA BEŞLİ ZİRVE: 'İHTİLAF BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖZÜLDÜ'

Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları, 23 Ekim Pazartesi günü İran'ın başkenti Tahran'da İran, Rusya ve Türkiye'den mevkidaşlarının da katıldığı bir toplantıda bir araya gelmişti. Bu toplantı, Azerbaycan'ın Karabağ'a askeri operasyonunun ardından Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının ilk görüşmesi olmuştu.







Burada bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülke arasındaki ihtilafın büyük ölçüde çözüldüğünü duyurmuştu.





PAŞİNYAN: YIL SONUNA KADAR BARIŞ ANLAŞMASI İMZALAMAYA HAZIRIZ

Paşinyan da 17 Ekim'de yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın 2023 yılı sonuna kadar Azerbaycan ile barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu ve Ermenistan'ın topraklarındaki tüm Azerbaycan vatandaşlarının güvenliğini garanti altına alacağını belirtmişti.





PUTİN'DEN 'MOSKOVA EV SAHİPLİĞİ YAPSIN' ÖNERİSİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13 Ekim'de Kırgızistan'a yaptığı ziyarette Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri hakkında da konuşmuş, Azerbaycan'ın Karabağ operasyonu hakkında da değerlendirmede bulunarak, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerine başkent Moskova'da ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını bildirmişti.





Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, Karabağ'a askeri operasyon başlattıklarını duyurmuş, Karabağ'da 'Artsakh Cumhuriyeti' olarak adlandırılan ancak Azerbaycan'ın tanımadığı yönetim, bir gün sonra yaptığı açıklamada, Rus barış güçlerinin arabuluculuğunda ateşkesi kabul ettiklerini bildirmişti.





Ateşkesin ardından Azerbaycanlı ve Karabağlı Ermeni temsilciler arasında Azerbaycan ve Karabağ'da iki görüşme yapılmış, Karabağ'daki yönetim 28 Eylül'de bir açıklama yaparak yönetimin varlığına 1 Ocak 2024'ten itibaren son verileceğini açıklamıştı.