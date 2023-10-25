Samanyolu Haber /Gündem / 'Hamas' açıklamalarına İsrail ve İtalya'dan sert tepki: 'Terörü destekliyor... Mide bulandırıcı' /25 Ekim 2023 15:51

'Hamas' açıklamalarına İsrail ve İtalya'dan sert tepki: 'Terörü destekliyor... Mide bulandırıcı'

Erdoğan'ın 'Hamas terör örgütü değildir' sözlerine İsrail yönetiminden çok ağır bir yanıt geldi. İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ise, Erdoğan’ın açıklamasını “mide bulandırıcı” olarak yorumladı.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP Grup Toplantısı'ndaki "Hamas terör örgütü değildir" sözlerine İsrail'den sert tepki geldi.

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Erdoğan'ın Hamas çıkışına İbranice, ''Erdoğan terörü destekliyor. Artık Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden hesaplamanın zamanı geldi" açıklamasıyla tepki gösterdi. 

BATI'DAN İLK TEPKİYİ İTALYA VERDİ
Batı'nın Hamas'ı terör örgütü olarak görmesine tepki gösteren Erdoğan'a, ilk açıklama İtalya’dan geldi. 

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Erdoğan’ın açıklamasını “mide bulandırıcı” olarak yorumladı.

Reuters’ta yer alan habere göre, Salvini, “Erdoğan’ın Hamas hakkındaki açıklamaları mide bulandırıcı. Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’den büyükelçiyi çağırmasını isteyeceğim” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN GRUP TOPLANTISINDA "MÜCAHİT" DEMİŞTİ
AKP grup toplantısında konuşan Erdoğan, Hamas’ı “terör örgütü” olarak değil, “kurtuluş ve mücahitler grubu” olarak nitelendirmişti. 

Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Son yaptıkları toplantıda bir araya gelip tüm batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. İsrail sen bir örgüt olabilirsin çünkü bu batının sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok. Hamas bir terör örgütü değil toprağını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur"

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Hamas' açıklamalarına İsrail ve İtalya'dan sert tepki:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:55:07