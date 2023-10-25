Samanyolu Haber /Gündem / 'Başlamadan bitti' iddiası; TV patronu olacaktı /25 Ekim 2023 16:11

'Başlamadan bitti' iddiası; TV patronu olacaktı

Hukukçu Ersan Şen’in 2024 yılında yayına girecek olan Ekol TV adlı televizyon kanalında yeni bir gelişme yaşandı. Şen’in kanal kurmaktan vazgeçtiği iddia ediliyor.

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Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen televizyon kanalı kurmak için çalışmalar yürütüyordu.

OdaTV'den Talha Özmen'in haberine göre, Prof. Dr. Ersan Şen, Ekol TV projesinden vazgeçti.

Ersan Şen’in Ekol TV’sinin finans ortağı olarak sır gibi saklanan iki isim iddiası vardı.

Ersan Şen daha önce yaptığı açıklamada isimleri iddialarda geçen Azeri iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ve AKP eski Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile olaylı boşanmasından tanınan Ünsal Ban’ın ortaklığının kesinlikle söz konusu olmadığını söyledi.
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