Akşener’den Bahçeli’ye çağrı: İstifa edip Gazze’ye gidin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İsrail’e 24 saat mühlet vermesiyle ilgili, “Verdikleri 24 saatlik müddet ile Netanyahu’yu durduramadıklarına göre buyursunlar görevlerinden istifa edip Gazze’ye gitsinler” dedi.







“DÜNYA YAŞANANLARA KAYITSIZ KALMAMALI”

Partisinin haftalık TBMM grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail’in Gazze saldırılarını kınadı. İsrail Gazze’yi atış talimi alanına çevirdiğini söyleyen Akşener, “1400 İsrail vatandaşı hayatını kaybetmişti İsrail’in karşı saldırılarında ise 4 binden fazla sivil Filistinli hayatını kaybetti. 1700’ü ise ne acı ki çocuktu. 1700 günahsız çocuk Netahyahu terörünün kurbanı oldu. O bombalar masum insanları öldürdü. Bir devlet insanı ancak bu kadar vicdansız olabilir. Ancak dünya yaşananlara bu kadar kayıtsız kalamaz, kalmamalıdır” dedi. Akşener, İsrail Başbakanı Netanyahu için “Bir savaş suçlusudur, bir bebek katilidir” ifadesini kullandı.





“MİLLİYETÇİLİK KENDİ EVLADINA SAHİP ÇIKMAKTIR”

Türkiye’de yapılan Gazze’ye destek mitinglerinde atılan sloganlara dikkat çeken Akşener, “Bu ilkeden ve devlet insanlığından bihaber olanlar maalesef var. Mehmetçik Gazze’ye diye slogan atan bir şuursuz zihniyetin dolduruşuna gelenler var. Üstelik bu duruşu milliyetçilik diye pazarlayanlar da var. Değerli dava arkadaşlarım milliyetçilik bu değildir. Milliyetçilik önce kendi evladına sahip çıkmaktır” ifadelerini kullandı.





BAHÇELİ’YE GAZZE’YE GİTMESİ İÇİN ÇAĞRI YAPTI

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin İsrail’e 24 saat mühlet verip sonrasında ise “Devletim istesin, şartlar da öyle gerektirsin, Gazze’deki çocuklara kol kanat germek için yola revan olmazsam namerdim” sözlerini hatırlan Akşener, Bahçeli’nin görevlerinden istifa edip gitmesi çağrısında bulundu. Akşener, “Başka anaların doğurduğu çocukların sırtından çağrılar yapıp kabadayı pozları vererek milliyetçi olunmaz. Verdikleri 24 saatlik müddet ile Netanyahu’yu durduramadıklarına göre buyursunlar görevlerinden istifa edip Gazze’ye gitsinler” dedi.