Samanyolu Haber /Gündem / Bloomberg: Türkiye, anlaşmaları askıya aldı /25 Ekim 2023 16:36

Bloomberg: Türkiye, anlaşmaları askıya aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'la ilgili açıklamalarının ardından Türkiye-İsrail ilişkilerine dair dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

SHABER3.COM

Bloomberg Haber Ajansı’nın edindiği bilgiye göre Türkiye, İsrail ile yapılacak tüm enerji anlaşmalarını askıya aldı.

Eylül ayında BM Genel Kurulu’nda Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ilk kez yüz yüze bir araya gelmiş; görüşmeden sonra Erdoğan basına yaptığı açıklamada, Türkiye ve İsrail’in Doğu Akdeniz’de ortak enerji sondajı yapacaklarını, ayrıca Türkiye’den Avrupa’ya enerji nakil hatlarını işletmeye başlayacaklarını söylemişti.

Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında da İsrai’e tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:
“Ben hayatımda bir kere Netanyahu denen adamın elini sıktım. Türkevi’nde Amerika’da. İyi niyetimiz vardı. Onu suistimal vardı. İsrail’e gitme projemiz vardı, iptal gitmeyeceğiz. İyi niyetle devam etmiş olsaydı münasebetlerimiz farklı olabilirdi. O da olmayacak. Çünkü iyi niyetimizi suistimal ettiler.”
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