Medyada flaş iddia: Sarıgül ve siyasete hazırlanan oğlu KRT'yi satın aldı

Halktv.com'da yer alan bir kulis haberi bugün ekonomi ve siyaset gündeminin koridorlarında konuşulmaya başlandı. İddianın kahramanı CHP Erzincan Milletvekili ve Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile oğlu Emir Sarıgül.







İddiaya göre 31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP’den Şişli Belediye Başkan adayı olmak isteyen Emir Sarıgül ve babası KRT Televizyonunu satın aldı.





CHP’ye döndükten sonra Kılıçdaroğlu yanlısı gruplarla birlikte hareket eden ve Genel Merkez’e destek veren Mustafa Sarıgül, oğlu Emir Sarıgül’ün de Şişli Belediye Başkanlığına aday gösterilmesini istiyor.





KILIÇDAROĞLU İLE DE GÖRÜŞTÜLER



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bu süreçte adaylık için birden fazla kez görüşme gerçekleştiren Emir Sarıgül İstanbul Şişli Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu açıkça söyledi.







SARIGÜL DE BİR DÖNEM YÖNETMİŞTİ

Emir Sarıgül’ün babası Mustafa Sarıgül de 1999 yılından 2014 yılına kadar Şişli Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü. 2014 Yerel Seçimlerinde CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Mustafa Sarıgül, başkanlığı AKP adayı Kadir Topbaş’a kaybetmişti.







KRT TV’NİN AÇILIMI NEDİR?



KRT TV'nin açılımı, "Kültür Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş."dir. Ancak kanalın kuruluş amacı ve yayın politikası, bu açılımı tam olarak yansıtmamaktadır.







Kanal, 7 Eylül 2014 tarihinde Ahmet Kopuz tarafından kurulmuştur. Kanalın ilk adı Karadeniz TV idi, daha sonra Kültür TV olarak değiştirilmiştir. Kanalın kuruluş amacı kültürel içerikler sunmak ve yayın yapmaktı. Ancak kanal, yayın hayatına başladıktan sonra siyasi ve muhalefet odaklı içeriklere yönelmiştir