Samanyolu Haber /Gündem / Saray'dan tartışılacak karar! /25 Ekim 2023 17:22

Saray'dan tartışılacak karar!

Cumhuriyetin 100’üncü yılında bu yıl 29 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı’nda resepsiyon yok... Gerekçe Gazze'nin bombardıman altında olması. Cumhurbaşkanlığı kaynakları "Yeri gelecek resepsiyon da yapılacak" yanıtını veriyor.

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İktidar ile muhalefet arasında Cumhuriyet’in 100.yılının hakkıyla kutlanıp kutlanmayacağı tartışması büyüse de, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez bir cumhuriyet bayramında özel resepsiyon düzenlememe kararı aldı.

Gazze’nin bombardıman altında olmasından ötürü bu kararın alındığını belirten Cumhurbaşkanlığı kaynakları “Bunun 29 Ekim’i aşağı çekmekle ilgisi yok. Yeri gelir, resepsiyon da yapılır” diyor.

İletişim Başkanlığı ise 29 Ekim’de İstanbul Boğazı’nda 2023 drone ve havai fişek gösterisi ile görsel şov yapacak.

Serbestiyet'in haberine göre Gazze’nin bombardıman altında olmasından ötürü TRT’nin Cumhuriyet’in 100.yılı etkinliklerini ertelemesinden sonra aynı gerekçeyle Erdoğan da 29 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda özel bir resepsiyon düzenlememe kararı aldı. Muhalefet, iktidarın “Cumhuriyet’in 100.yılına gölge düşürmek için” böylesi kararlar aldığından yakınsa da, iktidar cephesi “Gazze bombardıman altındayken kutlama yapamayız. Bu, insanlığa sığmaz” diyor.

Her yıl 29 Ekim’deki cumhuriyet bayramı kutlamaları ile özdeşleşen Çankaya Köşkü’nde, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yapılmasından sonra da Külliye’de yapılan özel resepsiyon, Cumhuriyet’in 100.yılında yapılmayacak.
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