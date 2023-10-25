Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın Hamas'a desteği ekonomiyi vurdu: Borsa 2. kez devre kesti /25 Ekim 2023 17:37

Erdoğan'ın Hamas'a desteği ekonomiyi vurdu: Borsa 2. kez devre kesti

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi 2. kez devre kesti. BIST 100 Endeksi'nde düşüş yüzde 7'ye ulaştı.

SHABER3.COM

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi'nde devre kesici uygulandı.

BIST 100 Endeksi'nde öğleden sonra düşüş yüzde 5’i aştı ve endeks bazlı devre kesici çalıştı.

İşlemlerin saat 17.19’da yeniden başlayacağı bildirildi. Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,06 değer kaybederek 7.905,37 puanla tamamlamıştı.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ
Cumhuriyet'in haberine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklamalarının ardından piyasalarda hareketlilikler yaşandı. 

AKP grup toplantısında konuşan Erdoğan, Hamas’ı “terör örgütü” olarak değil, “kurtuluş ve mücahitler grubu” olarak nitelendirmesi tepkilere yol açtı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: 
"Son yaptıkları toplantıda bir araya gelip tüm batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. İsrail sen bir örgüt olabilirsin çünkü bu batının sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok. Hamas bir terör örgütü değil toprağını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur"

ŞİMŞEK'TEN YABANCI YATIRIMCI AÇIKLAMASI
Aynı saatlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ise yabancı sermayeye ilişkin "Yabancı yatırımlar geri dönecek ama zaman alacak" sözleri de sıcak paranın bulunamadığı şeklinde yorumlandı.

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