Kastamonu'da bir köy alev alev yanıyor; Onlarca ev kül oldu

Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Yağcılar köyünde, saat 15.00 sıralarında elektrik tellerindeki kısa devre nedeniyle yangın çıktı.







Sözcü'de yer alan habere göre yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak, evlere sıçradı.





Köylüler evlerden uzaklaşırken, ihbarla bölgeye itfaiye ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.





Alevlere müdahale için yangın söndürme helikopteri de talep edildi.





Yağcılar köyü muhtarı Osman Namlı, “Köyde 230 hane var, şu an 40’ında yangın var. Halen de devam ediyor. Önünü alamadılar” dedi.





Namlı, yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığını, ilk tespitlere göre 2 büyükbaş hayvanın telef olduğunu belirtti.





Evlerde büyük hasara neden olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.