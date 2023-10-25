Samanyolu Haber /Gündem / Kastamonu'da bir köy alev alev yanıyor; Onlarca ev kül oldu /25 Ekim 2023 18:33

Kastamonu'da bir köy alev alev yanıyor; Onlarca ev kül oldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, elektrik tellerindeki kısa devre nedeniyle çıkan yangında 40 ev ve ahır kül oldu.

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Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Yağcılar köyünde, saat 15.00 sıralarında elektrik tellerindeki kısa devre nedeniyle yangın çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak, evlere sıçradı.

Köylüler evlerden uzaklaşırken, ihbarla bölgeye itfaiye ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale için yangın söndürme helikopteri de talep edildi.

Yağcılar köyü muhtarı Osman Namlı, “Köyde 230 hane var, şu an 40’ında yangın var. Halen de devam ediyor. Önünü alamadılar” dedi.

Namlı, yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığını, ilk tespitlere göre 2 büyükbaş hayvanın telef olduğunu belirtti.

Evlerde büyük hasara neden olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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