Dünyanın renklerine Kanadalı senatör ve milletvekilleri de eşlik etti

OTTAWA



Toronto’daki gösteri öncesi Ottawa’daki Parlamento Sarayı’nda Kanadalı senatör ve milletvekilleri tarafından kabul edilen bir grup festival öğrencisi, kendi dillerinde kısa bir şarkı sunumu yaptı.Kabulde yassı masa etrafında yapılan görüşmede senatörler Leo Haousaukos, Yonah Martin,Denise Batters ve Tony Loffreda’nın yanı sıra milletvekilleri Anna Robertson ve Ziad Aboultaif de birer konuşma yaparak, Kanada’nın çok renkli etnisitesine vurgu yaptılar. Ailelerinin çok önceleri dünyanın farklı ülkelerinden Kanada’ya göç ettiğini belirten senatör ve milletvekilleri, barış, özgürlük ve insan haklarının savunulması ve farklı milletlerin temsili noktasında IFLC’nin kendilerine büyük benzerlik gösterdiğini anlattı.





-DÜNYANIN RENKLERİNE EŞLİK ETTİLER-

Öğrencilerin şarkılarının ardından senatör Tony Loffreda ve milletvekili bayan Anna Robertson birlikte şarkı söyleyerek, konuklarına jest yaptı.

Görüşmenin başında ise NBA yıldızı Enes Freedom (Kanter) da telefonla görüntülü olarak görüşmeye katıldı ve konukları selamladı.













-KANADALI SENATÖR: BANA İNSANLIK İÇİN YENİLENMİŞ BİR UMUT DUYGUSU VERİYOR-

Dün akşamki görüşmeyle ilgili olarak, MC EU TV mikrofonuna konuşan senatör Leo Haousaukos, dünyanın pek çok farklı bölgesini temsil eden ve pek çok farklı kültürden gelen gençlerin burada Kanada'da, diyalog, işbirliği ve herkesin etno kültürel geçmişini kutlamak için bir araya geldiğini söyledi. Kanadalı bir parlamenter olarak, kültürlerarası bir diyaloğa dahil olmanın kendisine ilham ve insanlık için yenilenmiş bir umut duygusu verdiğini ifade etti.

‘’Onların hayatın pek çok farklı kesiminden gelen çocuklar olmasına rağmen hepsinin aynı şekilde bir araya gelmelerinin nedeni de bu. Özgürlük için, kültürü kutlamak için, demokrasimizi kutlamak için, dahası hayatı kutlamak için bir araya geliniyor. Bunu hiçbir şey yenemez ve söylediğim gibi çalkantılı zamanlarda yaşıyoruz.’’ diyen Kanadalı senatör, demokrasinin ve özgürlüğün dünya çapında sorgulandığı çok istikrarsız zamanlarda yaşadıklarına dikkat çekti. Haousaukos , ‘’Yüzlerinde bir gülümseme olan gençlerin yaratıcı olduklarını ve farklı kültürleri, farklı geçmişleri, farklı dinleri kucakladıklarını ve aynı zamanda bunu sorunsuz bir şekilde yaptıklarını görmek, biraz irade ve çok fazla nezaket varsa bunun yapılabileceğini açıkça gösteriyor’’ ifadelerini kullanarak, IFLC’ye teşekkür etti.









-IFLC HERKESİ BİRLEŞTİRİYOR-





Fransa’yı temsil eden MC EU televizyonuna konuşan öğrencilerden Sana Baukhenza-Gofin, Kanada’da olmaktan ve çok sevdiği şarkısını seslendirmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Almanya'yı temsil eden Moritz Lennart Repp ise Ottawa’daki ağırlamadan büyük memnunluk duyduklarını kaydetti. Repp, IFLC ile ilgili olarak ise, herkesin bir araya geldiğini ve müziğin herkesi birleştirdiğini belirterek, bu vesileyle arkadaşlıklar ve dostluklar kurduklarını aktardı.









-‘’TÜM DÜNYAYI DEĞİŞTİREMEYİZ AMA İLK ADIMI ATIYORUZ’’-





Öte yandan parlamento ziyareti öncesinde şehri gezen ve kahvaltıda Türk komünite üyeleriyle bir araya gelen öğrenciler burada kısa bir sunum yaparak, ‘’Güneş Doğacak’’ şarkısını seslendirdi.Büyük beğeni alan şarkının ardından Türkçe konuşan Burma asıllı ve Papua Yeni Gine’de görev yapan öğretmen Calayar Chaw, çok manalı olan ‘’Güneş Doğacak’’ şarkısına atıfta bulunarak, IFLC’nin hatıralarının kaldığını ancak bunun burada bitmediğini ve devam ettiğini söyledi. Chaw ’’Yeni bir dünya şarkısında dediği gibi, bütün dünyayı değiştiremeyiz ama bunu ilk basamak olarak alabiliriz.’’diye konuştu.

Aynı gün akşam Ottawa’nın ünlü Türkish Kebab House restoranında ağırlanan heyet, Toronto’da yapılacak gösteri için Ottawa’dan ayrıldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden 50 gencin özel gösteri sergilediği müzikal, 21 Ekim’de Washington DC’de sergilenirken, aynı müzikal, 26 Ekim’de Toronto ve 30 Ekim’de ise California’da seyirciyle buluşacak.







