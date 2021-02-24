Testte yeni kriter AKP üyeliği mi?

AKP'nin Türkiye genelinde düzenlediği il kongreleri için kamu hastanelerinin seferber edildiğini ve kongre katılımcılarına algoritma dışı COVID-19 testi yapıldığını belirten CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sunan Emir, şu ifadeleri kullandı:





KOCA'YA YAZILI SORU ÖNERGESİ

"Sağlık Bakanlığının Temaslı Algoritmasına ve vaka sorgulama kılavuzuna göre hastanelere başvuran kişilerin ücretsiz test yaptırabilmesi için birkaç belirtiyi birden bir arada taşıması gerekiyor. Semptomu olmayan vatandaşlar ise özel sağlık kuruluşlarında 250 TL ücret ödeyerek test yaptırabiliyor. Fakat bir süredir il il gezen Cumhurbaşkanı’nın düzenlediği AKP kongrelerine davet edilenlere, hiçbir kriter ve semptom aranmaksızın ücretsiz PCR testi yapılıyor.





CUMHURBAŞKANLIĞI SEFERBER EDİLDİ

Birçok ilde bu testler kamu hastanelerinde yapılırken Ankara’daki kongre için Cumhurbaşkanlığı kullanıldı. 17 Şubat’taki Ankara Kongresi’ne davet edilenler PCR testi için 16 Şubat günü Cumhurbaşkanlığına çağrıldı ve yüzlerce katılımcının PCR testleri algoritmadaki kriterlere bakılmaksınız ücretsiz bir şekilde yapıldı. Yine aynı şekilde iki gün önce İzmir’deki kongre için de aynı yöntem izlendi. Kongreye katılacakların testleri Pazar günü kamu hastanelerinde yapıldı.





SAĞLIKÇIYA HAFTA SONU MESAİSİ

AKP’nin kongresi için kamu kaynakları seferber edilirken sağlık çalışanlarına da hafta sonu mesai yaptırıldı. Algoritmalarla test yapılmasını zorlaştıran, belirti taşımasına karşın vatandaşlara test için bin bir dereden su getiren Sağlık Bakanlığı, söz konusu AKP Kongresi olunca ne algoritma tanıyor ne de kriter.





YENİ KRİTER AKP ÜYELİĞİ Mİ

Salgının başladığından beri tüm vatandaşlara maske-mesafe-hijyen kurallarına uyulması, kalabalık ortamlara katılmaması öneriliyor, Bilimsel Danışma Kurulunun önerileri doğrultusunda kılavuz ve algoritmalar yayınlanıyor. AKP il kongrelerinde sosyal mesafeye uyulmazken salonların dolu olmasıyla övünülüyor. Sağlık Bakanına soruyoruz. AKP il kongresine katılan yönetici ve üyelerinin hangi semptomla kamu hastanelerinde PCR testi yapıldı? Yoksa test yaptırmak için belirlenen kriterler arasına AKP yöneticiliği ya da üyeliği mi eklendi?"