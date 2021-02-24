Samanyolu Haber /Gündem / Alman mahkemesi, Esad rejiminin eski istihbaratçısını 'insanlığa karşı suçtan' mahkum etti /24 Şubat 2021 14:30

Alman mahkemesi, Esad rejiminin eski istihbaratçısını 'insanlığa karşı suçtan' mahkum etti

Alman mahkemesi, Esad rejiminin eski istihbaratçısını insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olmaktan mahkum etti.

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Mahkemenin kararında, Esad rejiminin eski istihbaratçısı Eyad el Garib’in en az 30 eylemciyi gözaltına alarak işkence yapılan hapishaneye götürdüğünün kanıtlandığı belirtildi.

Eyad el Garib'in, insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olmaktan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Esad rejimi üyelerine karşı dünyadaki ilk cezai takibat

Suriye istihbaratı için çalışan sanık Enver Raslan’ın yargılanmasına ise devam edilecek.

Raslan'ın 2014'te, Garib'in de 2018'de Almanya'ya geldikleri tespit edilmiş ve her ikisi de 2019'da Berlin’de yakalanmıştı.

İddianameye göre, 57 yaşındaki Raslan, 2011 ve 2012'de insanlığa karşı suç işlemenin yanı sıra tecavüz ve 58 cinayetle suçlanıyor.

Federal Başsavcılık, davayı, "insanlığa karşı suçlar için Esad rejimi üyelerine karşı dünyadaki ilk cezai takibat" olarak nitelendiriyor.
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