ABD'den Mısır'la ilişkilere insan hakları ayarı

ABD'de Joe Biden yönetimi, yeni dönemde Mısır'la ilişkilerinde insan haklarının merkezi bir rol oynayacağı mesajı verdi. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Mısırlı mevkidaşı Semih Şükrü ile görüşmesinde ikili ilişkilerde insan haklarının merkezi olacağını söyledi.

Blinken'ın Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü'yle görüşmesinde iki ülke arasındaki güçlü stratejik ortaklığın öneminin vurgulandığı ve bölgesel meselelere dair görüş alış verişi yapıldığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Blinken, ikili ilişkiler için merkezi önem taşıyacağını vurguladığı insan hakları konusundaki endişelerini gündeme getirdi" denildi.

ABD'li bakanın, Mısır'ın Rusya'dan Su-35 uçakları alma planına dair endişe beyan ettiği de belirtildi.

'SİVİL TOPLUM VE DEMOKRASİ' VURGUSU

Blinken, görüşmeden sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Ortak güvenlik çıkarlarımız, güçlü bir sivil toplumun önemi de dahil, demokrasiye ve insan haklarına saygıyla aynı çizgide olmalı" ifadelerini kullandı.

'KEYFİ GÖZALTI VE TUTUKLAMALARA DAİR İDDİALARI CİDDİYE ALIYORUZ'

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, geçtiğimiz hafta Mısır'daki Abdülfettah Sisi yönetiminin Mısırlı-Amerikalı insan hakları savunucusu Muhammed Sultan'ı gözaltına almasına tepki göstererek, "Mısır hükümetiyle insan hakları konusunda temas kurmaya devam ediyoruz ve başka bağlamlarda da dile getirdiğimiz gibi, keyfi tutuklama ve gözaltılara dair iddiaları ciddiye alıyoruz" demişti. Price, "Değerlerimizi dünya çapında sahip olduğumuz her ilişkiye yanımızda götüreceğiz. Buna, Mısır'ın da aralarında bulunduğu yakın güvenlik ortaklarımız da dahil" ifadelerini kullanmıştı.





200 MİLYON DOLARLIK SİLAH ANLAŞMASI

Ancak bu açıklamalara Mısır hükümetiyle yapılan 200 milyon dolarlık silah anlaşmasının eşlik etmesi insan hakları kuruluşlarının tepkisini çekmişti. Washington Post gazetesi de konuyla ilgili başyazısında, "Eğer Amerikan parası ve silahları akmaya devam ederse, eleştirilerin Sisi için çok az anlamı olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.





Mısır, İsrail'le 1979'da imzaladığı barış anlaşmasından bu yana en fazla Amerikan askeri yardımı alan ülkelerden biri haline geldi. Kahire'ye ABD'den yılda 1.3 milyar dolar yardım yapılıyor.