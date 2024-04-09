Samanyolu Haber /Gündem / TFF Süper Kupa kararını açıkladı! /09 Nisan 2024 15:46

TFF Süper Kupa kararını açıkladı!

Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği Süper Kupa maçıyla ilgili gözlerin çevrildiği Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ilk karar çıktı.

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Fenerbahçe, 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanan Süper Kupa'da maçında "müsabakayı terk etme" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin 

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Kulübü'nün 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında "müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği ve sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Ahmet Ketenci'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildiği duyuruldu.

Galatasaray'ın da Süper Kupa müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" ve "saha olayları" nedeniyle PFDK'ye gönderildiği bildirildi.

Bu arada, Trendyol 1. Lig takımlarından Göztepe ve Erzurumspor FK futbolcusu Celal Hanalp da PFDK'ye sevk edildi.

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