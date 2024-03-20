Samanyolu Haber /Spor / TFF'den istifa haberi geldi /20 Mart 2024 12:40

TFF'den istifa haberi geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya'nın istifa ettiği kaydedildi.

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Türk futbolunda son haftalarda yaşanana üst üste yaşanan gerginlikler, stad içinde ve dışında yaşanan olaylar beraberinde istifa getirdi. TFF'nin 1. lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya'nın istifa ettiği öğrenildi.


İSTİFALAR ARTABİLİR
TFF'ye istifasını gönderen ve görevini bırakan Talat Papatya'nın yanı sıra yönetimde istifaların çoğalabileceği yorumları yapılıyor.

TFF'deki yöneticilerden bazılarının; son dönemde yaşanan Halil Umut Meler'e yumruk atılması, İstanbulspor'un sahadan çekilmesi, Riyad'da yaşanan kaos ve son olarak Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki şiddet olayları nedeniyle yıprandıkları ve istifa etmeye hazırlandıkları gelen haberler arasında...
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