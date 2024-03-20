Putin güçlendi: Rusya büyük bir savaşa hazırlanıyor

15-17 Mart tarihlerinde üç gün boyunca yapılan Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerinin Resmî sonuçları ilan edildi. Rusya Merkez Seçim Komisyonu, hafta sonu yapılan başkanlık seçimlerine ilişkin oyların %100’ünün sayarak işleme koydu.

Resmi sonuçlara göre mevcut devlet başkanı Vladimir Putin oyların %87,28'ini aldı.





5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini yapacak Putin görev süresinin sonunda Rusya’nın en uzun görev yapan Devlet Başkanı olacak.





Samanyoluhaber.com yazarı, Rusya Uzmanı Arif Asalıoğlu kendi You Tube kanalında Rusya seçim sonuçlarını değerlendirdi. Rusya Merkez Seçim Komisyonunun seçimlerinde, beklenenin tersine seçmen katılımının yüzde 74'ü geçtiğini açıkladığını hatırlatan Asalıoğlu bu katılım oranın da Putin için bir zafer olduğunu belirtti.

















Batının seçim sonuçlarına mesafeli yaklaştığına dikkat geçen Asalıoğlu Çin, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerin Putin'e destek verdiğini söyledi. Putin'in yeni planlarını daha güçlü bir destekle uygulayacağını söyleyen Asalıoğlu Putin'in halk desteği ile birlikte Rusya siyasi yapısında da farklı gruplar ve dengeleri de arkasına aldığını belirtti





Arif Asalıoğlu , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçim sonuçlarının ardından yaptığı iki farklı açıklamayı da yorumladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçim sonuçlarının ardından genç gönüllülerle bir araya geldi. Sonrasında gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide Ukrayna'daki durumu da değerlendiren Putin, ülkesinin barış müzakerelerini reddetmediğini ancak müzakere edeceği tarafı düşüneceklerini söyledi. Son zamanlarda Fransa ile ilgili sert açıklamalarda bulunan Putin, "Fransa'nın Ukrayna'daki barış anlaşmasında rol oynamasını isterdim. Yine de onlar için henüz her şey kaybedilmiş değil" ifadelerini kullandı.















