TGRT, yayına Starbucks bardağıyla çıkan spiker ve yönetmeni kovdu





TGRT Haber’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Günay’ın yanı sıra programın yönetmeninin de iş akdinin feshedildiği belirtildi:





“Kurumumuzun ilkeleri gereği spikerin TGRT Haber TV’de herhangi bir firmanın örtülü reklamını yapacak şekilde sunuculuk yapması kesinlikle yasaktır. Bu ilkeye aykırı hareket eden haber spikeri ve yönetmenin işine haklı nedenle son verilmiştir. Kurumumuz Gazze konusunda Türk halkının taşıdığı hassasiyetleri bilen ve sonuna kadar savunan bir anlayışa sahiptir. Buna aykırı bir eylemin, yayının tasvip edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bizlerde iş akdine son verilen sunucu ve yönetmenin bu eylemini asla tasvip etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu nedenle de iş akitlerine son verilmiştir.”





Ne olmuştu?

İsrail-Filistin savaşı nedeniyle Türkiye’de boykot ve protestoların hedefinde olan kahve zincirine ait bardağın canlı yayın ekranında yer alması, sosyal medyada topa tutulmuş, TGRT Haber için boykot kampanyası başlatılmıştı.