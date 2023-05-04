Samanyolu Haber /Politika / The Economist, Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı /04 Mayıs 2023 21:13

The Economist, Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı

Britanya merkezli The Economist dergisi, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘içten’ desteğini açıkladı.

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Diken'in haberine göre, haftalık uluslararası ilişkiler ve ekonomi dergisinin yazıişleri kadrosu, bu sayıda Kılıçdaroğlu’na ‘içten’ desteğini duyurduğu bir yazı yayımladı.

Dergi kapağında ‘2023’ün en önemli seçimi’ diye yazılarak ‘Demokrasiyi kurtar’, ‘Erdoğan gitmek zorunda’ ve ‘Oyunu kullan’ etiketleri kullanıldı.

Dergi, ‘Türkiye, diktatörünü görevden alırsa, tüm demokratlar cesaretlenmeli’ başlıklı yazısını şöyle duyurdu:

*Türkiye, 14 Mayıs’taki seçimlerde oy kullanmaya hazırlanıyor. Recep Tayyip Erdoğan’ın yenilgisinin küresel sonuçları olacak ve tüm demokratlara diktatörlerin yenilebileceğini gösterecek.

*Cumhurbaşkanı, 2003’ten bu yana ülkeyi giderek daha otokratik bir şekilde yönetti. Çoğu anket, onun küçük bir farkla geride kaldığını gösteriyor.

*O kaybederse Türkler daha özgür, daha korkusuz ve zamanla daha refah içinde olacak. Yeni hükümet, Batı’yla yıpranmış ilişkileri onaracak.

*Daha da önemlisi, Macaristan’dan Hindistan’a diktatörlüğün yükselişte olduğu bir dönemde, onun barışçıl yollarla iktidarı kaybetmesi tüm demokratlara diktatörlerin yenilebileceğini gösterir.
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