Samanyolu Haber /Gündem / Seçim öncesi devasa vurgun /04 Mayıs 2023 21:19

Seçim öncesi devasa vurgun

Seçime günler kala, Sancaktepe Şehir Hastanesi’nin 16,1 milyar TL’lik ihalesi, Cumhurbaşkanlığı saraylarının müteahhidi Rönesans Holding’e verildi. Hastane, İBB’nin "afet halinde tahliye ve lojistik üssü" olması gerektiğini belirttiği Samandıra askeri havalimanı arazisine inşa edilecek.

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Birgün'ün haberine göre, seçime günler kala tartışma yaratacak milyarlarca liralık bir ihaleye imza atıldı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, İstanbul’un tek askeri havalimanı olan, Sancaktepe’deki 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı’na bağlı Şehit Binbaşı Bülent Bulut Kışlası’na şehir hastanesi yapılması için ihale düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, “İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi Yapımı” adı altında düzenlediği ihale kapsamında 19 Nisan’da sözleşme imzalandı. Şehir hastanesinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı, MİT Yerleşkesi, Okluk Yazlık Sarayı gibi birçok projenin müteahhidi olan Rönesans Holding’e yaptırılacağı açıklandı. Bakanlık kasasından Rönesans’a ödenecek para ise tam 16 milyar 138 milyon TL olarak açıklandı.

TAHLİYE NOKTASI OLACAKTI

Milyarlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır adrese teslim ihale olarak yorumlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) İstanbul Deprem Seferberlik Planı’nda ise söz konusu askeri havalimanının afet anında kent için oldukça önemli olduğu, bu havalimanının tahliye noktası ve lojistik üssü olarak kullanılabileceği belirtilmişti. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği ihale ile artık bu da mümkün olmayacak.

DEFALARCA ERTELENDİ

Samandıra askeri havalimanının bulunduğu alana şehir hastanesinin inşa edilmesi için 2013 yılında düğmeye basıldı. Sarıgazi Mahallesi’nde yer alan 3 milyon 350 bin metrekarelik askeri arazi, 2013'te imzalanan protokolle Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sağlık Bakanlığı’na devredildi. Sağlık Bakanlığı tarafından Sancaktepe Şehir Hastanesi’nin yapımı için Haziran 2018 tarihinde ihale ilanı yayımlandı. İlk ihale tarihi 4 Temmuz 2018 olarak belirlenmiş, fakat sonra 8 Ağustos 2018'e daha sonra ise 25 Eylül 2018'e ertelenmişti. Avrupa’nın en büyük şehir hastanesi olacağı açıklanan Sancaktepe Şehir Hastanesi ihalesi son olarak Sağlık Bakanlığı tarafından 23 Ekim 2019 tarihinde iptal edilmişti.

Son olarak, Sağlık Bakanlığı’nın yılan hikâyesine dönen şehir hastanesi projesinin yatak kapasitesini 4 bin 200’den 2 bin 100’e düşürdüğü ortaya çıkmıştı.

BELEDİYEYE TAHSİS EDİLDİ

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı AKP’li İsmail Erdem ise 2012 yılında yaptığı açıklamada askeri havalimanının Trakya’ya taşınacağını belirtmişti. 17 Temmuz 2022 tarihinde "Askeri havalimanı yağmaya açılıyor!" başlıklı haberiyle, askeri havaalanı arazisinin bir bölümünün AKP’li Sancaktepe Belediyesi’ne tahsis edildiğini yine BirGün ortaya çıkarmıştı.

Sancaktepe Belediyesi’nin faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre, askeri havalimanı arazisinin 275 bin metrekarelik bölümüne millet bahçesi yapılacak. Belediyenin raporunda, "275 bin metrekarelik millet bahçesi olarak düzenlenmesi uygun görülmüş olup belediyemiz adına tahsis işlemleri tamamlanmıştır" ifadelerine yer verilmişti.
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