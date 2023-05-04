Demirtaş: 14 Mayıs'ta oy vermekle yetinmeyin, sayım işlemini izleyin, denetleyin

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim güvenliğine ilişkin yaptığı paylaşımda, "14 Mayıs günü oy vermekle yetinmeyin, sandık kurullarında görev almak için partilere başvurun veya sayım başladığında oy verdiğiniz sandığın sayım işlemini izleyin, denetleyin" ifadelerini kullandı.



Demirtaş, sosyal medya hesabından, seçim güvenliğine ilişkin paylaşım yaptı. Seçmene "Oyunuza ve geleceğinize sahip çıkın" diyerek seslenen Demirtaş'ın paylaşımı şu şekilde:



"Değerli kardeşlerim, Seçim bir devlet/hükümet faaliyeti ya da hizmeti değildir. Seçimde devleti kimlerin yöneteceği belirlenir. Bu nedenle seçim sürecinde ve oy verme gününde devlet/hükümet bir adım geriye çekilerek sadece güvenliği sağlar.



Seçimi siyasi partiler ve seçmenler gerçekleştirir. Dolayısıyla yetkilerin/hakların birçoğu partilere ve seçmenlere aittir. Polisler sadece seçim güvenliğini sağlar, hakimler de seçim kanunlarının uygulanmasını denetler. Başka hiçbir yetkileri yoktur.

"Sayımın tamamını izleme ve itiraz etme hakkınız vardır"



Sandık başlarında sandık ve oy güvenliğini de siyasi parti temsilcileri sağlar. Oy verdiğiniz sandıkta sayım işlemi başladığında, belli bir göz mesafesinden sayımın tamamını izleme ve itiraz etme hakkınız vardır.



14 Mayıs günü oy vermekle yetinmeyin, sandık kurullarında görev almak için partilere başvurun veya sayım başladığında oy verdiğiniz sandığın sayım işlemini izleyin, denetleyin. Bunu kimse engelleyemez. Seçimi yapan devlet değildir, sizsiniz. Oyunuza ve geleceğinize sahip çıkın."