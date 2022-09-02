Samanyolu Haber /Gündem / Thodex’in firari CEO’su Fatih Özer, mahkemeye çıktı /02 Eylül 2022 12:23

Thodex’in firari CEO’su Fatih Özer, mahkemeye çıktı

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı.

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Türkiye’de faaliyet gösteren kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer, 20 Nisan 2021'de yurt dışına kaçtı. Thodex sistemini kapatan Özer’in yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ettiği ve 2 milyar dolarla kaçtığı iddia edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Özer’in, Arnavutluk’a kaçtığı tespit edildi. Faruk Fatih Özer’in, Himara şehrinde yakalandığını duyurmuştu…

MAHKEMEYE ÇIKTI

30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta gözaltına alınan Özer'in ilk duruşması Elbasan Asliye Mahkemesinde görüldü.

Elbasan Savcılığı, Özer'in tutuklanmasını talep ediyor
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