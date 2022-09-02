İttifakların oyları birbirine yakın, HDP’lilerin oyu belirleyici

Metropoll Araştırma Şirketi, seçim odaklı çalışması "Türkiye'nin Nabzı" anketinin ağustos ayı sonuçlarını açıkladı.





"Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anket, 13-17 Ağustos tarihleri arasında, 28 kentte yapıldı.





1717 kişi ile yapılan araştırmada hata payı +/-2,32 olarak açıklandı.





Ankete göre kararsızlar dağıtılmadan çıkan oy oranları şöyle:





AKP yüzde 28,7

CHP yüzde 20

İYİ Parti yüzde 11,9

HDP yüzde 11,5

MHP yüzde 6,1.





Kararsızlar, protesto oylar ve cevapsızlar oransal olarak dağıtıldığı zaman ise oy oranları şöyle:





AKP yüzde 33,3

CHP yüzde 23,2

İYİ Parti yüzde 13,7

HDP yüzde 13,4

MHP yüzde 7,1

DEVA Partisi yüzde 3,1

Zafer Partisi yüzde 2,6

Saadet Partisi yüzde 1,3

Yeniden Refah Partisi yüzde 1.