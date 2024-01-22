Samanyolu Haber /Gündem / Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e ikinci dava /22 Ocak 2024 16:41

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e ikinci dava

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında 11 bin yıl hapis talep edildi.

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Kripto para borsası Thodex'e ilişkin yürütülen ikinci soruşturma tamamlandı. İddianamede, şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in 11 bin 462 yıla kadar hapsi istendi.

Faruk Fatih Özer’inde aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 120 sayfalık iddianame düzenlendi. 

11 BİN 462 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede, Faruk Fatih Özer’inde aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Örgüt kurma ve yönetme” suçlarından 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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