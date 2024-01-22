Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e ikinci dava

Kripto para borsası Thodex'e ilişkin yürütülen ikinci soruşturma tamamlandı. İddianamede, şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in 11 bin 462 yıla kadar hapsi istendi.





Faruk Fatih Özer’inde aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 120 sayfalık iddianame düzenlendi.





11 BİN 462 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ





Hazırlanan iddianamede, Faruk Fatih Özer’inde aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Örgüt kurma ve yönetme” suçlarından 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.