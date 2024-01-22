Fenerbahçe'den Fred'in sakatlığı hakkında açıklama

Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Fred, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Samsunspor karşılaşmasında sakatlandı.
Mücadelenin ardından yapılan tetkikler sonucunda Brezilyalı yıldızın sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı açıklandı.
Fred, sakatlığından dolayı 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.
Dün akşam Y. Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred Rodrigues’in Acıbadem
Altunizade Hastanesinde Mr görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır.