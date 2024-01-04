Samanyolu Haber /Gündem / THY uçağı kedi nedeniyle pist başından geri döndü /04 Ocak 2024 11:59

THY uçağı kedi nedeniyle pist başından geri döndü

İstanbul-Atina seferini yapmaya hazırlanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait Boeing 777-300 tipi yolcu uçağı pist başından döndü. Yolcu uçağının pist başına geri dönme sebebinin, sahibinin elinden kaçan ve kabinde dolasan bir kedi olduğu öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, THY'nin İstanbul-Atina seferini yapmak için yolcu alımını tamamlayan Boeing 777-300 tipi uçağı, kalkış için pist başına ilerlemeye başladı. Bu sırada bir yolcu tarafından bilet ve rezervasyon yapılmadan uçağa kaçak olarak bindirilen kedi, kabin bagajından kaçarak gezmeye başladı.

YOLCU KARA LİSTEYE ALINACAK
Kabin ekibi durumu pilota bildirdi. İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkeziyle irtibata gecen pilot park pozisyonuna geri döneceğini söyledi. Uçak sorunsuz bir şekilde park pozisyonuna geri dönerken, kafessiz ve biletsiz olarak uçağa bindirilen kediyle sahibi uçaktan indirildi. Daha önce de bu gibi davranışlarda bulunduğu tespit edilen yolcuya havayolu şirketi tarafından kara liste prosedürü uygulanacağı öğrenildi. THY'nin Atina seferi kabinde dolasan kedi nedeniyle gecikmeli olarak gerçekleşti. 
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