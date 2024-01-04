Samanyolu Haber /Gündem / NATO ülkeleri 1000 adet Patriot füzesi satın alacak /04 Ocak 2024 11:50

NATO ülkeleri 1000 adet Patriot füzesi satın alacak

NATO'nun savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla 1000 adet Patriot hava savunma füzesi satın almayı planladığı bildirildi.

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Alman medyasının NATO tedarik ajansı NSPA'ya dayandırdığı haberlerde, 5,5 milyar dolar değerindeki 1000 adet Patriot hava savunma füzesinin üye ülkeler tarafından ortaklaşa satın alınacağı ifade edildi.

Sistemleri satın alacak ülkeler arasında Almanya, Hollanda, Romanya ve İspanya'nın bulunduğu belirtildi.

Satın alınacak Patriot füzelerinin NATO ülkelerinin Ukrayna'ya kendi stoklarından daha fazla füze teslim etmelerine imkan sağlayacağı aktarıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de ittifak ortakları tarafından yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılayarak, "Bu yatırım transatlantik savunma işbirliğinin gücünü ve NATO'nun halklarımızın güvenliğine olan bağlılığını göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Füzelerin üretiminden Avrupalı savunma üreticisi MBDA ile ABD'li Raytheon şirketi arasında bir ortak girişim sorumlu olacak.

Füzelerin üretimi halihazırda bakım desteğinin verildiği Bavyera eyaletine bağlı Schrobenhausen'de gerçekleştirilecek.
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