THY uçağının inişine izin verilmedi: Yolculara polis müdahalesi

















Nijerya, Tayvan, Estonya, Singapur gibi ülkelerde görülen koronavirüs vakalarının THY uçağıyla bu ülkelere taşınmıştı. Bu durum da THY'yi riskli kategorisine soktu.





Sudan, THY uçağının ülkeye inişine izin vermedi. Airporthaber'in aktardığı bilgilere göre Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Khartum seferini gerçekleştirmeye hazırlanan yolcu uçağının Sudan’a inişine izin verilmedi. Geri dönen uçaktan inmek istemeyen yolculara polis müdahale etti.





TK680 sefer sayılı uçuşu gerçekleştirmek üzere yolcu alımını gerçekleştiren TC-JTA kuyruk tescilli yolcu uçağında 37 Sudan vatandaşı ülkelerine gitmek istediklerini söyleyerek uçağı terk etmek istemedi. Uçuş ekibinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine güvenlik ekipleri uçağa davet edildi.





Ekiplere zorluk çıkaran yolculara müdahale edildiği belirtildi. Koronavirüs nedeniyle dünya üzerinde birçok uçuş iptal edilirken, havayolu şirketleri de birçok uçağını yere indirmek zorunda kaldı.





Türk Hava Yolları ise Sudan'da hükümetin koronavirüs salgınına karşı "acil durum" ilanı sonrası, Sudan uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.