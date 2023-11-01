Samanyolu Haber /Gündem / THY'de sistem çöktü, uçuşlar durdu /01 Kasım 2023 19:36

THY'de sistem çöktü, uçuşlar durdu

Türk Hava Yolları (THY), network alt yapısında sorun nedeniyle biletlere ve rezervasyon işlemlerinde aksaklıklar yaşandığını açıkladı. Sosyal medya kullanıcıları havalimanlarındaki kalabalığı paylaştı.

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TÜRK Hava Yolları'nın (THY), network alt yapısında yaşanan sorun nedeniyle bugün 19.00-22.00 arasında İstanbul kalkışlı tüm uçuşlar iptal edildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz" dedi.

"NETWORK ALTYAPISINDA YAŞANAN SORUNLAR"
Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dk sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz" dedi.



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