THY'de sistem çöktü, uçuşlar durdu

TÜRK Hava Yolları'nın (THY), network alt yapısında yaşanan sorun nedeniyle bugün 19.00-22.00 arasında İstanbul kalkışlı tüm uçuşlar iptal edildi.







THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz" dedi.





"NETWORK ALTYAPISINDA YAŞANAN SORUNLAR"

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dk sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz" dedi.











