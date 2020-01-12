TMSF, Uzan'ın yurtdışındaki malları için haklarını İngilizlere devretmiş

Euronews'te yer alan habere göre Uzan'ın avukatı Mathias Pujos, "Alacak temliği TMSF'yi Uzan ailesine karşı hukuki işlemlerde bulunma hakkından geri çekmiş oluyor." dedi.







Bu güne kadar Fransız mahkemesinden gizlenen bu anlaşmaya göre TMSF, Meniscus şirketine Cem Uzan'ın Fransa’da devam eden davayı kaybetmesi halinde, tespit ettiği malların yüzde 29.5’ini vermeyi kabul etti. Buna karşılık TMSF yurt dışındaki malların tespiti için yapılan çalışmalardaki harcamalardan sorumlu olmayacak.





euronews'e konuşan Cem Uzan’ın avukatı Pujos, TMSF ile Meniscus ortaklığının bir diğer ayağını oluşturan şirketin ise Vannin Capital PCC olduğunu ifade etti.





Pujos, merkezi “vergi cenneti” olarak bilinen İngiltere Kraliyeti’ne bağlı Jersey Adısı’nda bulunan Vannin Capital’in bu anlaşmanın “finansal şefi” olduğunu söyledi. Ancak şirketin TMSF’nin alacaklarının kaçta kaçına ortak olduğunu belirtmedi.





Fransız avukat Pujos'a göre TMSF, İngiliz şirketlerle Türkiye’de 29 Mart 2013’te ve 19 Haziran 2013’te Uzanlar hakkında alınan mahkeme kararlarını uygulamak için anlaştı. TMSF bu iki karar sonucu Cem Uzan’dan 381 milyon euro talep ediyor.





Pujos: "Anlaşma bir finans skandalı"





TMSF ile İngiliz şirketler arasındaki anlaşmaların devam eden dava süresince Fransız mahkemesinden saklanmasının “büyük bir sahtekarlık” olduğunu söyleyen Pujos, “TMSF ile İngiliz şirketler Vannin Capital ve Meniscus Partners’in yaptığı anlaşma büyük bir finans skandalı.” dedi.





Avukat Pujos, mahkemeye gerekli başvuruları yaptıklarını belirtirken bu anlaşmalarla “TMSF, İngiliz şirketlerin lehine Uzan’a karşı yürütülen tüm hukuki süreçten kendisini çekmiş oluyor.” yorumunda bulundu.





Pujos, mahkemeye sundukları başvuruda adı geçen Tim Sevenoaks isimli şahsın ise Meniscus Partners şirketi adına özellikle Fransa’daki davalar için çalışan “ekonomik istihbarat şirketi patronu” olduğunu söyledi.





Sevenoaks için “Meniscus şirketi tarafında, hukuki sürecin orkestra şefi” diyen Pujos bu bağlamda Türkiye tarafını aslında TMSF’nin değil İngiliz şirketlerinin temsil ettiğini savundu.





TMSF’nin hukuki süreçle ilgili yükümlülüklerini Meniscus Partners Ltd’ye bıraktığı tartışmaları taraflar arasında Fransa’da görülen davanın 27 Kasım’daki oturumunda yaşandı.





Cem Uzan, İmar Bankası ile ilgili 29 Mart 2013 tarihinde Türkiye’de görülen davada “nitelikli zimmet” suçundan 18 yıl 5 ay hapis cezası ve 4 milyar 404 milyon 721 bin 134 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Fransa’daki mahkeme, İstanbul'da verilen kararı davanın savcısı ve hakiminin karı-koca olmaları sebebine de dayanarak uluslararası hukuk normlarını aykırı bulmuştu.





Uzan geçtiğimiz günlerde Türkiye’de yeniden yargılanma başvurusunda bulundu.