Samanyolu Haber /Gündem / Toplantıdan çıkan tek cümle: 'Anneniz hanımefendiye selamlarımı iletin' /06 Eylül 2023 18:53

Toplantıdan çıkan tek cümle: 'Anneniz hanımefendiye selamlarımı iletin'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. Görüşme sonrası İnce soruları yanıtsız bıraktı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. İnce’yi İYİ Parti Genel Merkezi önünde Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu karşıladı. Görüşme saat 14.00'te başladı. 

Görüşmenin ardından Akşener, İnce’yi genel merkez kapısından uğurlarken “Anneniz hanımefendiye özel selamlarımı iletin” dedi.

Görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yapılmazken görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayacağı duyurulan İnce, soruları yanıtsız bırakarak İYİ Parti Genel Merkezi’nden ayrıldı.

İNCE İTTİFAK ÇAĞRISI YAPMIŞTI
Muharrem İnce, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında muhalefet partilerine ittifak kurulması çağrısı yapmıştı. 
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