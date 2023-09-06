Toplantıdan çıkan tek cümle: 'Anneniz hanımefendiye selamlarımı iletin'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. İnce’yi İYİ Parti Genel Merkezi önünde Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu karşıladı. Görüşme saat 14.00'te başladı.







Görüşmenin ardından Akşener, İnce’yi genel merkez kapısından uğurlarken “Anneniz hanımefendiye özel selamlarımı iletin” dedi.





Görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yapılmazken görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayacağı duyurulan İnce, soruları yanıtsız bırakarak İYİ Parti Genel Merkezi’nden ayrıldı.







İNCE İTTİFAK ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Muharrem İnce, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında muhalefet partilerine ittifak kurulması çağrısı yapmıştı.