Samanyolu Haber /Gündem / Trabzon'da feci kaza: 4 ölü, 20 yaralı /04 Mayıs 2023 20:23

Trabzon'da feci kaza: 4 ölü, 20 yaralı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bugün akşam saatlerinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre biri çocuk 4 kişi öldü, 20 yolcu da yaralandı.

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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, virajı alamayıp yol kenarındaki evin duvarına çarparak devrilen büyükşehir belediyesine ait yolcu midibüsündeki 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Trabzon'un Akçaabat ilçesi Akpınar Mahallesi, Yol kıran mevkisinde meydana geldi. Büyükşehir belediyesine ait yolcu midibüsü, yokuş inerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak yol kenarındaki evin duvarına çarpıp, devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

VALİDEN AÇIKLAMA
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Ustaoğlu, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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