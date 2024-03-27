Trump’a konuşma yasağı kararı

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında, yetişkin filmlerinde oynayan bir kadına 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı şekilde 'sus payı' ödenmesi kapsamında açılan ceza davasında yeni bir karar verildi.



Savcılar, "tanıklara, müfettişlere, savcılara, hakimlere ve kendisine karşı yasal işlemlerde yer alan diğer kişilere saldırma konusunda uzun süredir devam eden geçmişi" nedeniyle Trump için konuşma yasağı talep etti.



Yargıç Juan M. Merchan, Trump'a konuşma yasağı getirerek, eski başkanın sus payı ödemeleriyle ilgili yaklaşan ceza davasında olası tanıklar hakkında açıklama yapmasını sınırladı.



Trump'ın ayrıca herhangi bir potansiyel veya gerçek jüri üyesi hakkında açıklama yapması veya başkalarının bunu yapmasına neden olması da yasaklandı.



Trump'ın avukatı Todd Blanche konuşma yasağı hakkında yorum yapmayı reddetti.



TRUMP HAKKINDAKİ DAVA



Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, büyük jüri tarafından suçlanmıştı.



Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.



Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.



Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.



Trump'ın avukatı Todd Blanche , 4 Ekim 2023'te mahkemeye sunduğu dilekçede, "siyasi gerekçeli suçlamalardan oluşan karışık bir paket" şeklinde değerlendirdiği ceza davasının düşürülmesini talep etmişti.



Eski Başkan'ın avukatları ayrıca savcılar tarafından mahkemeye "100 bin sayfadan fazla" evrak sunulduğu gerekçesiyle duruşmanın 90 gün ertelenmesini talep etmişti.



En son olarak ceza davasının 15 Nisan'da başlamasına karar verilmişti.