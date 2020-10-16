Trump ekibinin Twitter hesabına kısıtlama kalktı

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasını yürüten hesaba uyguladığı geçici erişim kısıtlamasını kaldırdı.





Kısıtlama, kampanya ekibinin @TeamTrump Twitter hesabında Joe Biden’ın oğluyla ilgili bir video paylaşması üzerine getirilmişti.





Video, New York Post gazetesinin, Hunter Biden’ın Ukraynalı enerji şirketiyle iş anlaşmaları ve Joe Biden’ın söz konusu şirketin danışmanlarından biriyle görüştüğü ile ilgili iddaları hakkındaydı.





2 milyon 200 binden fazla takipçisi bulunan Trump’ın kampanya hesabına uygulanan geçici erişim kalkar kalkmaz, “Twitter’ın izlemenizi istemediği videoyu yeniden paylaşıyoruz” notuyla, Biden’la ilgili iddiaları bir kez daha yayınlandı.