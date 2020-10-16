Samanyolu Haber /Gündem / Trump ekibinin Twitter hesabına kısıtlama kalktı /16 Ekim 2020 10:43

Trump ekibinin Twitter hesabına kısıtlama kalktı

Twitter, Trump’ın seçim kampanyasını yürüten hesaba uyguladığı kısıtlamayı kaldırdı.

SHABER3.COM

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasını yürüten hesaba uyguladığı geçici erişim kısıtlamasını kaldırdı.

Kısıtlama, kampanya ekibinin @TeamTrump Twitter hesabında Joe Biden’ın oğluyla ilgili bir video paylaşması üzerine getirilmişti.

Video, New York Post gazetesinin, Hunter Biden’ın Ukraynalı enerji şirketiyle iş anlaşmaları ve Joe Biden’ın söz konusu şirketin danışmanlarından biriyle görüştüğü ile ilgili iddaları hakkındaydı.

2 milyon 200 binden fazla takipçisi bulunan Trump’ın kampanya hesabına uygulanan geçici erişim kalkar kalkmaz, “Twitter’ın izlemenizi istemediği videoyu yeniden paylaşıyoruz” notuyla, Biden’la ilgili iddiaları bir kez daha yayınlandı.
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