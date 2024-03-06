Trump’ın rakibi Haley için yolun sonu

Süper Salı’da ön seçimin yapıldığı 15 eyaletten sadece birinde rakibi Trump’ı geride bırakan Nikki Haley üzerinde yarıştan çekilmesi yönündeki baskı artıyor.





Haley'e yakın isimler bugün yarıştan çekileceğini açıklayacağını belirtiyor.





Haley Süper Salı'da sadece Vermont eyaletinde rakibi eski Başkan Donald Trump’ı geride bıraktı.





Associated Press haber ajansının haberine göre müttefikleri bile seçim kampanyasının yakında sona erebileceğini düşünmeye başlamıştı.





Haley, Süper Salı sonuçlarını Güney Carolina’da evinde ekibiyle birlikte takip etti ve sonuçlarla ilgili kameraların karşısına çıkıp bir açıklama yapmadı.





Seçim kampanyası sözcüsü Olivia Perez-Cubas, Haley’nin Vermont’taki başarısı ve diğer eyaletlerde aldığı oy oranının, Cumhuriyetçi Parti’nin birlikten uzak olduğunu gösterdiğini kaydetti.





Cubas, seçim sonuçlarının Cumhuriyetçi Parti seçmeninin önemli bir bölümünün Donald Trump’la ilgili ciddi endişelerini gösterdiğini kaydetti.





Partinin içinde bulunduğu atmosfere rağmen önümüzdeki günlerde Haley’nin seçim kampanyasını sonlandırması için baskının artabileceği yorumları yapılıyordu.





Süper Salı sonuçlarıyla birlikte Trump’ın sahip olduğu delege sayısı 900’ü geçti.





Partinin başkan adayı olmak için 1215 delegeye ihtiyaç var ve Trump’ın bu ay sonunda bu sayıya ulaşması bekleniyor.





Haley’nin müttefikleri, eski Güney Carolina valisinin siyaset dünyasının beklentilerini aştığını ve beklentilerin aksine Süper Salı ön seçimlerine kadar gidebildiğine dikkat çekiyorlar.





Haley’e destek veren Cumhuriyetçi seçmen oranının ortalama yüzde 11-24 arasında olduğu belirtiliyor.





Genelde ılımlı ve kolej eğitimi almış seçmen Haley’e destek veriyor.





Trump’a ise çoğunlukla beyaz, 50 yaş üzeri ve kolej eğitimi almamış, Cumhuriyetçi seçmen destek veriyor.





Haley Pazar günü Washington DC’deki ön seçimde Trump’a üstünlük sağlamış ve Cumhuriyetçi Parti’de ilk defa ön seçimi kazanan kadın olarak kayıtlara geçmişti.