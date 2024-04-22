Samanyolu Haber /Dünya / Trump’ın “sus payı” davası açılış konuşmaları ile birlikte başlıyor /22 Nisan 2024 07:29

Trump’ın “sus payı” davası açılış konuşmaları ile birlikte başlıyor

Eski Başkan Donald Trump’ın avukatlarının davanın ertelenmesi yönündeki temyiz başvurularını kaybetmesiyle “sus payı” davasının açılış konuşmaları Pazartesi günü başlayacak.

SHABER3.COM

Trump'ın avukatları Manhattan temyiz mahkemesinden davayı yeni bir yere taşımaya çalışırken duruşmanın ertelemesini istemişti.

Avukatlar Trump'ın New York’ta adil ve tarafsız şekilde yargılanamayacağını kaydetmişti.

Dava için geçen hafta altısı yedek olmak üzere toplam 18 jüri üyesi belirlenmişti.

Trump davada ifade vermek istediğini belirtiyor ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği netleşmiş değil.

Trump’a 34 suçlama yönelten Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'ın ofisi, Trump’ın kürsüye çıkması durumunda, kendisine New York'ta ödemesi emredilen iki yüksek profilli hukuk kararı da dahil olmak üzere diğer çeşitli hukuki mücadeleleri hakkında sorular sorarak güvenilirliğini sorgulamak istediklerini belirtiyor.

Şubat ayında Trump'ın, şirketinin net değerini artırmak ve mali ayrıcalıklar elde etmek için varlık değerlerini hileli bir şekilde şişirmekten sorumlu bulunmasının ardından 454 milyon dolar para cezası ödemesine hükmedilmişti.

Ocak ayında da New York federal hukuk mahkemesinde, Trump'ın yazar E. Jean Carroll'a, 1990'ların ortasında Manhattan'daki bir mağazanın soyunma odasında cinsel saldırıda bulunduğu yönündeki iddiaları reddederek kendisine iftira atması nedeniyle 83 milyon dolar ödemesine karar verilmişti.

Ayrı bir federal jüri daha önce Trump'ı Carroll'a cinsel saldırıda bulunmaktan sorumlu bulmuştu.

Trump, hem ticari dolandırıcılık hem de iftira kararlarına itiraz ediyor.

“Sus payı” davasına bakan Hakim Merchan, Pazartesi sabahı Bragg'ın amaçladığı sorgulama tarzının kabul edilebilir olup olmadığına karar verecek.

Muhtemel Cumhuriyetçi başkan adayı, davanın Başkan Joe Biden'a karşı seçim şansına zarar vermeyi amaçlayan bir "dolandırıcılık" ve "cadı avı" olduğunu iddia ediyor.

Trump, 2016 seçimleri öncesi Stormy Daniels’a o dönemin avukatı Michael Cohen aracılığıyla ödediği parayı şirket masrafı göstermekle suçlanıyor.

Stormy Daniels Trump’la cinsel ilişkiye girdiğini belirtiyor.

Trump da 2016 seçimleri öncesi bunu açıklamaması için Daniels’a ödediği 130 bin doları şirket masrafı olarak göstermekle suçlanıyor.

Bu çerçevede Trump'a 34 suçlama yöneltilmiş durumda.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump’ın “sus payı” davası açılış konuşmaları... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:19:57