Trump’ın “sus payı” davası açılış konuşmaları ile birlikte başlıyor

Trump'ın avukatları Manhattan temyiz mahkemesinden davayı yeni bir yere taşımaya çalışırken duruşmanın ertelemesini istemişti.



Avukatlar Trump'ın New York’ta adil ve tarafsız şekilde yargılanamayacağını kaydetmişti.



Dava için geçen hafta altısı yedek olmak üzere toplam 18 jüri üyesi belirlenmişti.



Trump davada ifade vermek istediğini belirtiyor ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği netleşmiş değil.



Trump’a 34 suçlama yönelten Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'ın ofisi, Trump’ın kürsüye çıkması durumunda, kendisine New York'ta ödemesi emredilen iki yüksek profilli hukuk kararı da dahil olmak üzere diğer çeşitli hukuki mücadeleleri hakkında sorular sorarak güvenilirliğini sorgulamak istediklerini belirtiyor.



Şubat ayında Trump'ın, şirketinin net değerini artırmak ve mali ayrıcalıklar elde etmek için varlık değerlerini hileli bir şekilde şişirmekten sorumlu bulunmasının ardından 454 milyon dolar para cezası ödemesine hükmedilmişti.



Ocak ayında da New York federal hukuk mahkemesinde, Trump'ın yazar E. Jean Carroll'a, 1990'ların ortasında Manhattan'daki bir mağazanın soyunma odasında cinsel saldırıda bulunduğu yönündeki iddiaları reddederek kendisine iftira atması nedeniyle 83 milyon dolar ödemesine karar verilmişti.



Ayrı bir federal jüri daha önce Trump'ı Carroll'a cinsel saldırıda bulunmaktan sorumlu bulmuştu.



Trump, hem ticari dolandırıcılık hem de iftira kararlarına itiraz ediyor.



“Sus payı” davasına bakan Hakim Merchan, Pazartesi sabahı Bragg'ın amaçladığı sorgulama tarzının kabul edilebilir olup olmadığına karar verecek.



Muhtemel Cumhuriyetçi başkan adayı, davanın Başkan Joe Biden'a karşı seçim şansına zarar vermeyi amaçlayan bir "dolandırıcılık" ve "cadı avı" olduğunu iddia ediyor.



Trump, 2016 seçimleri öncesi Stormy Daniels’a o dönemin avukatı Michael Cohen aracılığıyla ödediği parayı şirket masrafı göstermekle suçlanıyor.



Stormy Daniels Trump’la cinsel ilişkiye girdiğini belirtiyor.



Trump da 2016 seçimleri öncesi bunu açıklamaması için Daniels’a ödediği 130 bin doları şirket masrafı olarak göstermekle suçlanıyor.



Bu çerçevede Trump'a 34 suçlama yöneltilmiş durumda.