Gazze’de İsrail tarafından öldürülen Filistinli sayısı 34 bini geçti

Bölgenin güneyinde Refah’a yönelik saldırıda 14’ü çocuk 18 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Yaşamını yitirenlerin önemli bir bölümünün çocuk olduğu belirtiliyor.İsrail, 1 milyondan fazla Filistinli’nin sığındığı Refah’a nerdeyse her gün hava saldırıları düzenliyor.Uluslararası toplum İsrail’e Refah’a yönelik bölgedeki sivillerin yaşamı güvene almadan bir kara harekatı düzenlememesi uyarısında bulunuyor.İsrail ise geri adım atmıyor ve bölgeye kara harekatı düzenleyeceğini kaydediyor.Temsilciler Meclisi Cumartesi günü Gazze'ye yönelik yaklaşık 9 milyar dolarlık insani yardımın dahil olduğu toplamda 26 milyar dolarlık bir yardım paketini onaylamıştı.9 milyar doların dışındaki miktar İsrail’e yardım.Yedinci ayına giren İsrail-Hamas savaşıyla birlikte İran ve İsrail’in birbirlerini hedef alması bölgede gerilimi daha da artırmış durumda.İsrail askerleri, Pazar günü erken saatlerde Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kasabası yakınlarında bir kontrol noktasına bıçak ve silahla saldıran iki Filistinli'yi öldürdü.Filistin sağlık yetkilileri, öldürülen iki kişinin 18 ve 19 yaşlarında aynı aileden olduklarını söyledi. İsrail ordusu olayda hiçbir İsrail askerinin yaralanmadığını açıkladı.Bu arada Filistin Kızılayı, İsrail'in Batı Şeria'daki Nur Şems mülteci kampına yönelik Perşembe günü geç saatlerindeki baskın sonrasında toplam 14 cesedin bulunduğunu söyledi. Ölenler arasında İslami Cihad örgütünden üç militan ve 15 yaşında bir erkek çocuk da yer alıyor.İsrail ordusu ise kampta 10 militanın öldürüldüğünü ve sekiz şüphelinin tutuklandığını açıklamıştı.Baskında dokuz İsrail askerinin yaralandığı da gelen bilgiler arasında.Filistin sağlık yetkililerine göre Gazze'deki savaşın başlangıcından bu yana Batı Şeria'da İsrail askerleri ve yerleşimciler tarafından en az 469 Filistinli öldürüldü.