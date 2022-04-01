Trump'ın planları patladı: Kendisi bile kullanmıyor

ShiftDelete'nin aktardığına göre; eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kendi sosyal medya platformu olan Truth Social, beklenen ilgiyi uyandırmadı. 22 Şubat’ta App Store’a sunulan uygulama, indirmelerde yüzde 93’lük düşüş yaşadı.





Donald Trump’ın Twitter’a alternatif olarak piyasaya sürdüğü sosyal medyası Truth Social, inişli çıkışlı duyurusundan bu yana yeni kullanıcı sayısında büyük kayıplar görüyor. İlk aşamada sadece iOS kullanıcılarına sunulan sosyal medya ağının, etkisini yitirdiği düşünülüyor.





TRUMP, KENDİ SOSYAL MEDYASININ BAŞARISIZLIĞINA İNANAMADI





22 Şubat’ta duyurulan Truth Social, başından beri birçok hataya sahip. Yüzlerce kullanıcı, hata bildirimleri almak veya uzun bekleme listelerine yönlendirilmek dahil olmak üzere platforma kaydolma konusunda sorun yaşadı.





Mobil analiz firması Sensor Tower verilerine göre, Truth Social iOS uygulamasının indirmeleri haftada 60.000’e kadar geriledi. Sensor Tower analisti Stephanie Chan’a göre, Truth Social indirmeleri lansman haftasına göre yüzde 93 oranında düştü.





Bugüne kadar toplamda 1,2 milyon indirilme sayısına ulaşan Truth Social, aslında Trump’ın bile aktif olarak kullandığı bir platform değil. Trump hesabından bugüne kadar sadece bir duyuru mesajı yayınlandı. Truthsocial.com ise açılış haftasında 6 milyon ziyaretçi kaydetmiş olsa da, bu sayının son haftalarda 2 milyonu bile bulmadığı bildirildi.







Ancak Truth Social’ın yeni kullanıcılar için bekleme listesine sahip olduğunu hatırlatalım. Yani platforma kaydolmak isteyen kullanıcıların bir süre beklemesi gerekiyor ve bu, uygulamanın indirilme rakamlarında gecikme yaratıyor olabilir.





Tüm bu sonuçlar sonrasında eski başkanın sosyal medya hamlesi başarısız olmuş gibi gözüküyor. Truth Social’ın ivme kazanamamasından giderek daha fazla hayal kırıklığına uğrayan Trump’ın, danışmanlarına “Kahretsin.. Neler oluyor” gibi sorular sorduğu iddia edildi.





Trump ayrıca Mayıs 2021’de “Donald J. Trump’ın Masasından” adlı bir blog projesi başlattı. Ancak bir aydan az süren proje de kısa süre içerisinde iptal edildi.



