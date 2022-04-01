AKP’den Yiğit Bulut’a yeni görev!

Erdoğan’ın Başdanışmanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi olan Yiğit Bulut’a yeni bir görev daha verildi. Yiğit Bulut Türk Telekom’un yeni yönetim kurulunda yer alırken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Türk Telekom yönetim kurulu üyeliği görevini bıraktığı görüldü.





Türk Telekom Olağan Genel Kurulu dün itibariyle sona erdi. 31 Mart 2022’de yapılan toplantıda yeni yönetim kurulu için de oylama gerçekleştirildi. Yönetim kuruluna seçilen bazı isimler de dikkat çekti.





Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan oylama sonrası kamuoyuna bilgilendirme açıklaması yaptı. Dr. Ömer Fatih Sayan yeni yönetim kurulunu tanıttığı konuşmasında “Türkiye’nin değeri ve lider telekomünikasyon şirketi Türk Telekom olarak, yeni yönetim kurulumuz ile Türkiye'nin dijital dönüşümünü tamamlayarak, milletimiz için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bir teknoloji şirketi olmanın ötesinde teknolojiyi toplumun iyilik ve faydasına hizmet edecek şekilde kullanmayı sürdüreceğiz. Bu vizyonumuza güç katacak yönetim kurulu üyelerimizin, yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyoruz.” İfadelerini kullandı.