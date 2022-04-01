Samanyolu Haber /Gündem / 20 yıldır böylesi görülmedi! Enflasyon İstanbul'da rekor kırdı /01 Nisan 2022 14:28

20 yıldır böylesi görülmedi! Enflasyon İstanbul'da rekor kırdı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre mart ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 6,29 , yıllık bazda yüzde 63,25 artış kaydetti. Bu rakamlarla 2002 yılından bu yana en yüksek yıllık enflasyon kayıtlara geçti.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre martta perakende fiyatlar aylık yüzde 6,29 , yıllık bazda yüzde 63,25 artış kaydetti. Böylelikle 2002 yılından bu yana en yüksek yıllık enflasyon kaydedildi.

Aynı dönemde toptan satışlarda ise aylık bazda yüzde 7,65, yıllık bazda ise yüzde 65,59 olarak kaydedildi.

İTO'da yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mart 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 17,40, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 8,99, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 8,12, Gıda Harcamalarında yüzde 6,16, Konut Harcamalarında yüzde 5,02, Giyim Harcamalarında yüzde 4,06, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,99, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 0,42 artış görülmüştür.

Mart 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 21,56, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 6,13, Madenler Grubunda yüzde 5,98, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 3,66, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 2,55, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 1,79, Mensucat Grubunda yüzde 1,67 artış görülmüştür."
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