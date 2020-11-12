Trump'tan seçim iddiası

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, 8 Kasım'da Twitter'dan paylaştığı bir iletisinde, "Gözlemciler sayım odalarına kabul edilmedi. 71 milyon yasal oyla seçimi kazandım. Milyonlarca oy pusulası, posta yoluyla, bunu asla talep etmemiş insanlara gönderdildi" ifadelerine yer vermişti.







Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, 8 Kasım'da Twitter'dan paylaştığı bir iletisinde, "Gözlemciler sayım odalarına kabul edilmedi. 71 milyon yasal oyla seçimi kazandım. Milyonlarca oy pusulası, posta yoluyla, bunu asla talep etmemiş insanlara gönderdildi" ifadelerine yer vermişti.