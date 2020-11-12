Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan seçim iddiası /12 Kasım 2020 19:20

Trump'tan seçim iddiası

Resmi olmayan rakamlara göre, Demokratların adayı Joe Biden karşısında seçimi kaybeden eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden iddialarını dillendirmeye devam ediyor...

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Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, 8 Kasım'da Twitter'dan paylaştığı bir iletisinde, "Gözlemciler sayım odalarına kabul edilmedi. 71 milyon yasal oyla seçimi kazandım. Milyonlarca oy pusulası, posta yoluyla, bunu asla talep etmemiş insanlara gönderdildi" ifadelerine yer vermişti.

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, 8 Kasım'da Twitter'dan paylaştığı bir iletisinde, "Gözlemciler sayım odalarına kabul edilmedi. 71 milyon yasal oyla seçimi kazandım. Milyonlarca oy pusulası, posta yoluyla, bunu asla talep etmemiş insanlara gönderdildi" ifadelerine yer vermişti.
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