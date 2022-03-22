Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK: Gübreye yüzde 153 zam /22 Mart 2022 11:00

TÜİK: Gübreye yüzde 153 zam

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarım üreticisinin maliyetlerindeki artışa ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini paylaştı. verilere göre gübreye yüzde 153 zam geldi.

TÜİK: Gübreye yüzde 153 zam

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarım üreticisinin maliyetlerindeki artışa ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini paylaştı. Buna göre gübre ve toprak geliştiricilerde yıllık artış yüzde 153,34 olurken enerjide de bu oran yüzde 101,14 olarak gerçekleşti. 

Gıda fiyatları daha fazla zamlanacak

TÜİK çiftçinin içler acısı durumunu ortaya koydu. Buna göre gübre 1 yılda yüzde 153 zamlanırken enerjideki maliyet ise 2’ye katlandı. Uzmanlar çiftçinin aldığı temel ürünlerin zamlanmasıyla önümüzdeki mevsim alınacak mahsüllerin daha fazla zamla piyasaya çıkacağına dikkat çekti. Böylece gıda fiyatlarında daha fazla artışın kaçınılmaz olduğu belirtildi.

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