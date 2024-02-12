Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı /12 Şubat 2024 11:07

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Aralık ayında işsizlik oranı yüzde 8,8 oldu. Gençler arasında işsizlik yüzde 15,5 olarak kaydedilirken atıl işgücü 2,1 puan artarak yüzde 24,7'ye yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı işsizlik oranlarını açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 12,0 olarak tahmin edildi.

TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 48,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 387 bin kişi artarak 35 milyon 154 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 53,5 oldu. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1, kadınlarda yüzde 36,3 olarak kaydedildi.

Genç işsizliği yüzde 15,5
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,5, kadınlarda ise yüzde 22,8 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,1 saat azalarak 43,7 saat olarak gerçekleşti.

Atıl işgücü oranı yüzde 24,7
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 2,1 puan artarak yüzde 24,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,4 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,9 olarak tahmin edildi.
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