Samanyolu Haber /Teknoloji / Dubai’de ‘uçan taksi’ dönemi /12 Şubat 2024 11:18

Dubai’de ‘uçan taksi’ dönemi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dubai’nin dünyada uçan taksi hizmeti verecek ilk şehir olduğunu duyurdu.

SHABER3.COM

Dubai Medya Ofisi’nin Twitter’dan konuya ilişkin açıklamasında pilot ve dört yolcu taşıma kapasitesine sahip uçan taksinin sıfır emisyonlu olduğu kaydedildi.


Maksimum uçuş menzili 161 kilometre, maksimum hızı da saatte 320 kilometre olan uçan taksinin Dubai Uluslararası Havaalanı yakınında, şehir merkezindeki Downtown’da, Dubai Marina’da ve Palm Jumeirah’da olmak üzere toplam dört istasyonu olacağı aktarıldı.

Açıklamada, Dubai Uluslararası Havaalanı arası ile Palm Jumeirah arası 45 dakika olan yolculuk süresinin uçan taksiyle 10 dakikaya ineceğine işaret edildi.

Uçan taksi hizmetinin 2026’ya kadar başlaması planlanıyor.
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